2023/5 TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 31 bin 600 personel istihdam edilecek. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu alımları için başvuru ve tercih süreci sona erdi. Ataması yapılacak personel adaylar için tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Bu noktada 'Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusu gündemde yer alıyor. İşte son dakika gelişmeler...
SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından açıklanacak olan Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için resmi tarihler henüz belli olmadı. Öte yandan tercih sonuçlarının 11 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar yerleştirme sonucunu ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.
2023/5 tercih sonuçları sorgulama EKRANI
ATAMA YAPILACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.
Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle;
Biyolog 28 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 102 (Lisans), Diğer Sağlık Personeli 100 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 255 (Lisans), Ebe 1530 (Lisans), Fizyoterapist 510 (Lisans), Hemşire 5202 (Lisans), Hemşire 867 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 255 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 33 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 91 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 480 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 87 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 439 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 521 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 16463 (Ön Lisans),