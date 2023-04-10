Şirketlerden müjde üstüne müjde! Şekerbank, TEKFEN, Sarkuysan, Coca Cola TEMETTÜ ÖDEMELERİ! İşte 2023 temettü takvimi...

Temettü ödeme takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle yatırımcılar şirketler tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Nisan ayı itibariyle birçok şirket temettü ödemesinde bulunacak. İşte 2023 temettü ödeme takvimi...
TEKFEN
7 Nisan'da yapılan Genel Kurul toplantısında 2022 yılı karının dağıtımı ve ilk taksit kar payı dağıtımının 10.04.2023 tarihinde başlanmak suretiyle ve ikinci taksitinin 10 Mayıs 2023 tarihinde yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylandığını duyurduğu bildiriminde; Nakit kar payı ödemesi şekli Peşin/Nakden 2 taksit olarak yapılacağını, Ancak Pay biçiminde ödeme yapılmayacağı kararını açıkladı.
SARKUYSAN
Şirket Nakit kar payı ödemesi yapacak. Pay biçiminde ödeme yapılması kararını da açıkladı. Kar payı ödeme tarihinin başlayacağı günü 12 Haziran 2023 olarak açıkladı.