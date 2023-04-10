HALKA ARZ TAKVİMİ! 2023 Nisan halka arz olacak şirketler! Peş peşe duyuruldu! TARKM, EFOR, BIGCH, EUPWR, CVKMD...

Şirketler halka arz için SPK'ya başvuruda bulunuyor. Başvuruları onaylanan şirketlerin halka arz takvimi belli oluyor. Nisan ayı için birçok şirket halka arz haberini paylaştı. İşte detaylar...
TASLAK HALKA ARZLAR
Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.
EFOR
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
TARKM
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
KALES
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
BIGCH
(BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.
HALKA ARZ TAKVİMİ 2023
EUPWR
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
12-13-14 Nisan 2023
CVKMD
Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
6-7 Nisan 2023