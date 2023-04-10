Bu kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok. 3 şarta uyanlara erken emekli piyangosu vuruyor. 50-51-52-53 yaşına geldiğiniz an... Emeklilik için ülkemizde üç şarta bakılıyor. Çalışanların belirli bir sürede sigortalı olması, yaşı ve prim günü ödeme şartları kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Emeklilik için sigorta girişi, yaş ve prim şartını tamamlayan tüm vatandaşlar başvuru dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim ettikten sonra kısa bir sürede maaşına kavuşuyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra vatandaş emekli maaşını almaya başlıyor.
3 ŞARTA UYANLARA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ
Emeklilik süresini kısaltmak için bazı formüller bulunuyor. Çocuğu olan anneye, askerlik vazifesini tamamlamış vatandaşın emeklilik tarihi geriye çekilebiliyor.
Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, birçok çalışan için uzun bir süreçtir. Ancak, doğum borçlanması ile annelerin prim kazanmaları mümkün hale geliyor. Sigorta kapsamında dünyaya gelen üç çocuğu için anneler, 2.160 gün (6 yıl) borçlanarak prim kazanabiliyorlar.
Bu sayede anneler, 6 yıl boyunca çalışıp prim ödemek yerine, bu süreyi topluca satın alarak emeklilik sürecini hızlandırabiliyorlar. Doğum borçlanması, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını arttırarak erken emeklilik imkanı sağlıyor.