Bu kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok. 3 şarta uyanlara erken emekli piyangosu vuruyor. 50-51-52-53 yaşına geldiğiniz an... Emeklilik için ülkemizde üç şarta bakılıyor. Çalışanların belirli bir sürede sigortalı olması, yaşı ve prim günü ödeme şartları kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Emeklilik için sigorta girişi, yaş ve prim şartını tamamlayan tüm vatandaşlar başvuru dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim ettikten sonra kısa bir sürede maaşına kavuşuyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra vatandaş emekli maaşını almaya başlıyor.

3 ŞARTA UYANLARA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Emeklilik süresini kısaltmak için bazı formüller bulunuyor. Çocuğu olan anneye, askerlik vazifesini tamamlamış vatandaşın emeklilik tarihi geriye çekilebiliyor.