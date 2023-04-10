Barut fıçısı gibi alev aldı! 365 günde 59.500 TL net kazanç! Banka mevduatındaki taze fırsatlarla bingo diyeceksiniz!

Barut fıçısı gibi alev aldı. Tam 360 günde 59.500 TL net kazanç. Banka mevduatındaki taze fırsatlarla bingo diyeceksiniz. Vadeli mevduat hesabı risksiz yatırım yolları arasında en çok tercih edilen seçeneklerden biridir. Bankaların sunduğu faiz oranları, kar elde etmek isteyenler tarafından merak konusu oluyor. Faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte 200.000 TL 365 gün vadeli mevduat kazançları!
AKBANK
Mevduat tutarı: 200.000 TL
Faiz Oranı %15,5
Net Kazanç 30.070 TL
Vade Sonu Tutar 230.070 TL
ODEABANK
Mevduat tutarı: 200.000 TL
Faiz Oranı %24,5
Net Kazanç: 47.530 TL
Vade Sonu Tutar 247.530 TL