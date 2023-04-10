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    • Ekonomi
    • 10.04.2023 09:18
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    • 10.04.2023 09:23
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    2023/5 TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih sonuçları gündemde adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. 28 Mart- 3 Nisan 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı için ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih işlemlemleri tamamlandı. Gözler bir süredir tercih sonuçlarında! Peki Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

    2023/5 TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA

    Sağlık Bakanlığı bünyesinde 31 bin 600 personel istihdam edilecek. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu alımları için başvuru ve tercih süreci sona erdi. Ataması yapılacak personel adaylar için tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Bu noktada 'Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusu gündemde yer alıyor. İşte son dakika gelişmeler...

    SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından açıklanacak olan Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için resmi tarihler henüz belli olmadı. Öte yandan tercih sonuçlarının 11 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir.

    SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Adaylar yerleştirme sonucunu ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

    2023/5 tercih sonuçları sorgulama EKRANI

    ATAMA YAPILACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

    Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

    Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle;

    Biyolog 28 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 102 (Lisans), Diğer Sağlık Personeli 100 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 255 (Lisans), Ebe 1530 (Lisans), Fizyoterapist 510 (Lisans), Hemşire 5202 (Lisans), Hemşire 867 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 255 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 33 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 91 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 480 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 87 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 439 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 521 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 16463 (Ön Lisans),

        Sağlık Teknikeri Adli Tıp 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 315 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 153 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 102 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 131 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 204 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 510 (Ön Lisans),

        Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 510 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 183 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1122 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 51 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 119 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 153 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 51 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 28 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Optisyen 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 420 (Ortaöğretim),

        Sağlık Teknisyeni Anestezi 53 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 13 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 50 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 62 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 200 (Ortaöğretim), Toplam: 8226 (Lisans), 21709 (Ön Lisans), 1665 (Ortaöğretim), Genel Toplam (31600).
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        Haberler Ekonomi 2023/5 TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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