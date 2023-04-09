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    • Ekonomi
    • 09.04.2023 11:01
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    • 09.04.2023 11:01
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    SSK, Bağkur ikramiye ÖDEME TAKVİMİ! Bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak? Emekli Bayram ikramiyesi ödeme günleri!

    Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu emekliler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyeleri bayramdan önce yatırıyor. Dolayısıyla Ramazan Bayramı ikramiyesi Ramazan Ayı içerisinde yatacak. İşte 2023 bayram ikramiyesi ödeme günleri...

    takvim.com.tr
    Emekli Bayram İkramiyesi ödeme günleri!

    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İkramiye ödeme tarihleri de belli oldu. Milyonlarca kişi bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri ne zaman? İşte detaylar...

    ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLANDI!

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.

        2023 YILI NİSAN AYI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ!

        SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

        - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

        - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

        - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

        BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

        - Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

        - Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

        4C BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ!

        Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.
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        Haberler Ekonomi SSK, Bağkur ikramiye ÖDEME TAKVİMİ! Bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak? Emekli Bayram ikramiyesi ödeme günleri!
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