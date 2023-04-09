Müjde geldi! Emeklilik prim gün sayısı düşüyor! Emeklilik prim gün sayısı ne kadar olacak? O kişilere...

EYT'den sonra bir müjdeli haber daha geldi. Prim gün sayısına yeni düzenleme geliyor. Bakan Bilgin müjdeli haberi duyurdu.
EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI DÜŞECEK Mİ?
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek iş dünyasının taleplerini paylaştı. Ziyarette, Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu şemsiyesi altında 4A, 4B arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklara dikkat çekerek, üyelerinin aralarında bulunduğu Bağ-Kur'lu işverenlerin emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi. Baran, bu konuda ATO'nun 160 bin üyesinden de sık sık talep geldiğini vurguladı.
Baran, görüşme sonrası yaptığı açıklamada taleplerinin Bakan Bilgin tarafından olumlu karşılandığını belirterek, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde oldukları müjdesini paylaştı.