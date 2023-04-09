En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasını içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Zamlar nisan itibarıyla geçerli olacak. Hal böyle olunca bankaların emeklilere verdiği promosyon tutarları da güncellenmeye başladı.
EMEKLİ PROMOSYON FARKI NASIL ALINIR?
SGK, bankalarla bir protokol imzalayarak maaş tutarına göre 'taban' bir promosyon ücreti belirliyor. Buna göre, maaşı 3 bin 499 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arası alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL-9 bin 999 arasında alanlara 4 bin 500 TL ve 10 bin TL üzerinde ise 5 bin TL nakit promosyon bedeli ödeniyor.
KADEME ATLADILAR
Son yapılan maaş artışıyla birlikte emeklilerin promosyon ödemesi aldıkları maaş kademelerinde de değişiklik meydana gelmiş oldu.Yani daha önce 7 bin TL maaş alan bir emekli sadece SGK'dan 3 bin 500 TL promosyon alırken, yeni güncellemeyle maaşı 7 bin 500 lira olduğu için promosyon kademesi değişerek 4 bin 500 TL'ye yükselmiş oldu.
Ayrıca SGK ile yapılan protokol doğrultusunda bankalar, kampanyalar yaparak bu promosyon tutarlarının üzerinde ödeme yapabiliyor. Böylece emeklinin promosyonu, aldığı maaş kademesine göre daha da yükselebiliyor.