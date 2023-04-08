Torba yasa içeriğinde neler var? 2023 torba yasada Bağ-Kur affı var mı? EYT 5000 gün, geçici işçi....

BAĞKUR AFFI ÇIKTI MI, YASADA VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen vergi affı kanun teklifi TBMM'de görüşüldü ve geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi affı paketinin içerisinde sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası prim borcu, SGK destek primi borçları, işsizlik sigortası primi borçları, idari para cezaları gibi prim borçları kapsam dahiline alındı.

Ancak Bağ-kur affı veya diğer bir adıyla Bağkur tescil affına ilişkin bir konu veya madde torba yasada yer almıyor. Son olarak 2008, 2015 ve 2018 yıllarında Bağkur prim borçlarıyla ilgili düzenleme geldi.