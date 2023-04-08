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    • Ekonomi
    • 08.04.2023 13:01
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    • 08.04.2023 13:01
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    Nisan ayı SED yardımı ne zaman yatacak 2023? SED ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

    SED yardımı hakkında aramalar hız kazandı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Nisan ayının gelmesiyle birlikte gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, Nisan ayı SED yardımı ne zaman yatacak 2023? SED ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Nisan ayı SED yardımı ne zaman yatacak 2023? SED ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ile ilgili Nisan ayı ödeme takvimi araştırılıyor. Peki, Nisan ayı SED yardımı ne zaman yatacak 2023? SED ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

    SED YARDIMI NİSAN AYI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Ancak 2023 Nisan SED ödemeleriyle ilgili bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

    SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    SED DESTEK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

    Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

    -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

    -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

    -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
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        Haberler Ekonomi Nisan ayı SED yardımı ne zaman yatacak 2023? SED ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? e-Devlet sorgulama ekranı!
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