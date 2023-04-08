Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama! 8-9-10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

Nisan ayı evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Evde bakım maaşı yatan iller bu maaşı alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya hasta kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşından yüzbinlerce kişi faydalanıyor. Peki, 8-9-10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023 belli oldu mu? Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!