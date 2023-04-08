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    • Ekonomi
    • 08.04.2023 11:16
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    • 08.04.2023 11:16
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    Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama! 8-9-10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

    Nisan ayında maaşların yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidebilirler. Peki, Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    8-9-10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama!

    Nisan ayı evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Evde bakım maaşı yatan iller bu maaşı alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya hasta kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşından yüzbinlerce kişi faydalanıyor. Peki, 8-9-10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023 belli oldu mu? Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NİSAN ÖDEME TARİHLERİ

    Evde bakım maaşı (parası) her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Nisan ayı Evde bakım maaşı ödemelerinin Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekilmesi ya da herhangi bir açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

    2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    2023 Evde bakım maaşı asgari ücrete gelen zam sonrasında 3 bin 336 liradan 4 bin 337 liraya yükseltildi.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşının hesaplara yatıp yatmadığı SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. SMS ile sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar telefonlarının mesaj bölümüne BAKİYE yazıp 4747'ye gönderebiliyor. Ya da e-Devlet'e girdikten sonra Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama ekranı üzerinden hesap bakiyelerini kontrol edebiliyor

        E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
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        Haberler Ekonomi Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama! 8-9-10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!
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