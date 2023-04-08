KOPOL Koza halka arz ne zaman işlem görecek? Koza Polyester halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaç lot verdi?

Koza Polyester halka arz süreci başladı. 7 Nisan'da halka arz başvurusu sona erdi. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından Koza Polyester halka arzın borsada işlem göreceği tarih sık sık araştırılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar bu kapsamda "Koza Polyester halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? " sorusu hakkında bilgi almak üzere araştırmalara başladı. İşte detaylar...
KOZA POLYESTER (KOPOL) HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE?
Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) halka arz onayı alan Koza Polyester halka arz bu hafta gerçekleştirilecek. Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş., 3 gün sürecek talep toplama sürecinde 5 - 6 - 7 Nisan tarihleri arasında pay satışı yapılacak.
KOPOL FİYATI NEDİR, EŞİT Mİ, ORANSAL MI?
KOPOL payları, 24,5 TL sabit fiyattan satışa sunulacak olup satılan paylar bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
KOZA POLYESTER HİSSE KODU NEDİR?
Koza Polyester hisse kodu #KOPOL olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.