AKBANK TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Akbank'ın 4. çeyrek finansal verilerine göre 2022 yılında 60,02 milyar TL kâr elde etti. Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada 30 Mart 2023 tarihi itibariyle hisse başına net 1.55 TL temettü dağıtacağını bildirdi. Hissenin son fiyatına (15,96 TL – 24 Şubat 2023) göre temettü verimi ise 9,71% olarak belirlendi.