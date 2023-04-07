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    • Ekonomi
    • 07.04.2023 22:03
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    • 07.04.2023 22:03
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    Taşerona kadro verilecek mi, son durum ne? 90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek? Kanun teklifi Meclis'e ne zaman gelecek?

    Taşerona kadro meselesi hakkında aramalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kadro meselesi için önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Kamudaki taşeronları planladık. Önümüzde dosyamız duruyor." ifadelerine yer verdi. Peki, Taşerona kadro verilecek mi, son durum ne? 90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek? Kanun teklifi Meclis'e ne zaman gelecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Taşerona kadro verilecek mi, son durum ne?

    Taşerona kadro meselesi hakkında aramalar arttı. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi artık sona erecek. Peki, Taşerona kadro verilecek mi, son durum ne? 90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek? Kanun teklifi Meclis'e ne zaman gelecek? İşte detaylar...

    BAKAN BİLGİN AÇIKLADI: KAMUDAKİ TAŞERONLARI PLANLADIK!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

    "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

        GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

        BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

        "700 BİN İŞÇİNİN KAMU SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

        Başkan Ergün Atalay, "seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

        'TALEPLERİMİZİN TAMAMINA YAKINI HALLOLDU!'

        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı.Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.
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        Haberler Ekonomi Taşerona kadro verilecek mi, son durum ne? 90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek? Kanun teklifi Meclis'e ne zaman gelecek?
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