Taşerona kadro meselesi hakkında aramalar arttı. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi artık sona erecek. Peki, Taşerona kadro verilecek mi, son durum ne? 90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek? Kanun teklifi Meclis'e ne zaman gelecek? İşte detaylar...
BAKAN BİLGİN AÇIKLADI: KAMUDAKİ TAŞERONLARI PLANLADIK!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:
"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."