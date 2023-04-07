Nisan 2023 SED ödemeleri erken mi yatacak? Nisan ayı SED yardımı ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

SED yardımlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı nisan ayına az bir zaman kala merak konusu olmaya devam ediyor. Destek ödemesi alan aileler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, SED yardımı yattı mı? 2023 Nisan ayı SED yardımı ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
NİSAN AYI SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Nisan ayı SED ödemeleri hakkında henüz açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
MART AYI SED YARDIMI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla martta 582 milyon 692 bin 272 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.
Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu ifade etti. Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini belirten Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını vurguladı. Bu kapsamda, Bakanlık olarak, SED hizmet modelini hayata geçirdiklerini anımsatan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 174 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını hatırlattı.