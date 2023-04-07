5 Nisam tarihinde başlayan Koza Polyester halka arz başvuruları sona erdi. Bilindiği üzere son haftalarda pek çok şirketin halka arz işlemleri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Koza Polyester halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? KOPOL Koza halka arz ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi? İşte detaylar...
KOZA POLYESTER (KOPOL) HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE?
Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) halka arz onayı alan Koza Polyester halka arz bu hafta gerçekleştirilecek. Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş., 3 gün sürecek talep toplama sürecinde 5 - 6 - 7 Nisan tarihleri arasında pay satışı yapılacak.
KOPOL FİYATI NEDİR, EŞİT Mİ, ORANSAL MI?
KOPOL payları, 24,5 TL sabit fiyattan satışa sunulacak olup satılan paylar bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
KOZA POLYESTER HİSSE KODU NEDİR?
Koza Polyester hisse kodu #KOPOL olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.