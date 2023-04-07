EYT Bağkur prim gün sayısı eşitlenecek mi? EYT BAĞKUR PRİM ŞARTI. son durum! Bağkur sigorta primi 7200 güne mi düşecek?

EYT Bağkur prim gün sayısına yönelik araştırmalar devam ediyor. EYT yasasının Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra karar Resmi Gazete'de yayımlanınca esnaf prim gün sayısının eşitlenmesini talep etti.
EYT BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI EŞİTLENECEK Mİ?
Bağkurlular için 9.000 prim günü şartı aranıyor. Çalışmaların sonuçlanmasının ardından 9.000 prim günü ile emekli şartı aranan Bağ-Kur'lular için tıpkı SSK'lı çalışanlar gibi 7.200 prim günü ile emekli olmasına imkan tanınacak. Yani gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.
BAĞKUR EYT 7200 GÜNE DÜŞECEK Mİ?
EYT düzenlemesinin ardından Bağ-kur'lular için de yeni düzenlemeler yolda. Bakan Bilgin, Bağ-kur'lular için erken emeklilik konusunda da çalışmaların yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda 7200 prim günü ile emekli olunacak.