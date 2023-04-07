Emekli Bayram ikramiyesi ödeme günleri! SSK, Bağkur ikramiye ÖDEME TAKVİMİ! Bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu emekliler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyeleri bayramdan önce yatırıyor. Dolayısıyla Ramazan Bayramı ikramiyesi Ramazan Ayı içerisinde yatacak. İşte 2023 bayram ikramiyesi ödeme günleri...