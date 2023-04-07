Emekli Bayram ikramiyesi ödeme günleri! SSK, Bağkur ikramiye ÖDEME TAKVİMİ! Bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu emekliler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyeleri bayramdan önce yatırıyor. Dolayısıyla Ramazan Bayramı ikramiyesi Ramazan Ayı içerisinde yatacak. İşte 2023 bayram ikramiyesi ödeme günleri...
ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLANDI!
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.