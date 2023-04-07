Çiftlere 250 bin TL faizsiz kredi! 2-3 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli! Yeni evlenen çiftlere 250 bin TL destek başvurusu nasıl yapılır?

VATANDAŞLIK FONU KURULACAK

Bir vatandaşlık fonu kurulacak. Çocuklar doğduktan sonra devlet her ay onlar için 100 ya da 200 lira gibi bir parayı fona yatıracak. 18 yaşını geçen herkes isterse kendisi için biriken parayı belli koşullarda çekebilecek. Bir anlamda "vatandaşlık maaşı" gibi olacak. Genel olarak burada biriken paranın üniversite eğitiminde kullanılması formülü üzerinde duruluyor.