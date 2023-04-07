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    • Ekonomi
    • 07.04.2023 16:09
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    • 07.04.2023 16:09
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    Çiftlere 250 bin TL faizsiz kredi! 2-3 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli! Yeni evlenen çiftlere 250 bin TL destek başvurusu nasıl yapılır?

    250 bin TL kredi fırsatı için düğmeye basıldı. 14 Mayıs seçim hazırlıkları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sürprizlerin kapıda olduğuna işaret etmişti. Üzerinde konuşulan sürprizlerden birisi de yeni evlenenlere 250 bin TL kredi imkanı oldu. Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonrada 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak. Peki, 250 bin TL destek başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Çiftlere 250 bin TL destek başvurusu nasıl yapılır?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıkları için düğmeye basıldı. AK Parti ve ilgili kurumlar Vatandaşlık Fonu oluşturulacak, gençlere bayram ikramiyesi ve evlenecek çiftlere 3 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.

    EVLENECEK ÇİFTLERE 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak.

    Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonrada 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak. Bankalar devlet desteği sayesinde düşük faiz uzun vade imkânlarıyla ihtiyaç kredisi kapsamında çiftlere evlilik kredisi paketleri sunuyor. Yeni evlenen çiftlere 250 bin TL destek başvurusu ve yeni evlenenlere faizsiz 250 bin TL kredi şartlarına yönelik detaylar henüz netleşmedi.

        VATANDAŞLIK FONU KURULACAK

        Bir vatandaşlık fonu kurulacak. Çocuklar doğduktan sonra devlet her ay onlar için 100 ya da 200 lira gibi bir parayı fona yatıracak. 18 yaşını geçen herkes isterse kendisi için biriken parayı belli koşullarda çekebilecek. Bir anlamda "vatandaşlık maaşı" gibi olacak. Genel olarak burada biriken paranın üniversite eğitiminde kullanılması formülü üzerinde duruluyor.

        ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

        Duyurulacak sürprizlerden birisi de gençlere bayram harçlığı olacak. Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.
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        Haberler Ekonomi Çiftlere 250 bin TL faizsiz kredi! 2-3 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli! Yeni evlenen çiftlere 250 bin TL destek başvurusu nasıl yapılır?
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