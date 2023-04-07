Çiftlere 250 bin TL faizsiz kredi! 2-3 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli! Yeni evlenen çiftlere 250 bin TL destek başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıkları için düğmeye basıldı. AK Parti ve ilgili kurumlar Vatandaşlık Fonu oluşturulacak, gençlere bayram ikramiyesi ve evlenecek çiftlere 3 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.
EVLENECEK ÇİFTLERE 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak.
Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonrada 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak. Bankalar devlet desteği sayesinde düşük faiz uzun vade imkânlarıyla ihtiyaç kredisi kapsamında çiftlere evlilik kredisi paketleri sunuyor. Yeni evlenen çiftlere 250 bin TL destek başvurusu ve yeni evlenenlere faizsiz 250 bin TL kredi şartlarına yönelik detaylar henüz netleşmedi.