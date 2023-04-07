8-9-10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama!

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NİSAN ÖDEME TARİHLERİ

Evde bakım maaşı (parası) her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Nisan ayı Evde bakım maaşı ödemelerinin Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekilmesi ya da herhangi bir açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.