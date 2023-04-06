NATURELGAZ SANAYİ ( NTGAZ)

Naturelgaz Sanayi (NTGAZ) 1 Adet hisseye brüt 3,04 lira net olarak da 2,73 lira temettü ödemesi yapacak. NTGAZ yatırımcıları 4 Nisan 2023 tarihinde temettü almaya hak kazanacak hesaplara geçme tarihi ise 6 Nisan 2023. Şirketin 29 Mart tarihinde yapıtğı KAP açıklaması;

"TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 767.308.135,-TL dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 504.060.026,48 TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülerek; Şirket Esas Sözleşmemizin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan tutarın kar payı olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait birinci tertip yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 484.952.430,12 TL üzerinden 34.425.000 TL'nin ikinci yasal yedek akçe olarak ayrılması ile dağıtılabilir dönem karı 450.527.430,12 TL olmaktadır. Bu tutar üzerinden 350.000.000 TL pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması, kalan 100.527.430,12 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, Kar payı ödeme tarihinin 04.04.2023 olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.'' denildi.