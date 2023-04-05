Ramazan Bayramı zamlı emekli ikramiyeleri kaç TL oldu? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 İKRAMİYE TARİHLERİ!

Milyonlarca emekli yaklaşan emekli bayram ikramiyesini heyecanla bekliyor. Bu sene emekli ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. 2022 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı zamlı emekli ikramiyeleri kaç TL oldu? 2023 İKRAMİYE TARİHLERİ!
2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
2022 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Bayram ikramiyelerinde yeni bir güncelleme henüz yapılmadı.
Buna göre; 2023 yılında da bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak bayram öncesinde hesaplara yatırılacak.
2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?
Her yıl bayramlardan önce emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri, bu yıl da nisan ayında idrak edilecek Ramazan Bayramı'ndan hemen önce emeklilerin hesaplarına yatırılacak.