Kiracılar dikkat! Yargıdan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren önemli bir karar çıktı! 11 TL için tahliye...

Yargıdan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren önemli bir karar çıktı. Eksik kira tahliye nedeni sayıldı. İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan S.E., 5 yıllık kiracısı E.T.'nin bin 774 lira olan kira bedelini, bir ay 4 lira, diğer ay 7 lira eksik ödediğini öne sürerek, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, yargılama sonunda ev sahibini haklı bularak kiracının tahliyesine hükmetti.



1 LİRA DA OLSA

Hakim kararında, kiracı E.T.'nin kirayı anlaşılan tutar üzerinden eksiksiz yatırması gerektiğini belirtti. Ev sahibinin avukatı Mürsel Yiğit, belirlenen kira miktarları üzerinden 1 lira dahi eksik yatırılması durumunda ne kadar düzenli kira ödenirse ödensin tahliye kararı çıkabildiğini vurgulayarak, kiracıların banka dekontlarını kontrol etmesinin önem taşıdığını ifade etti. Öte yandan, kiracının kararı istinafa taşıdığı öğrenildi.

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