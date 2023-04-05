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    • Ekonomi
    • 05.04.2023 18:42
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    • 05.04.2023 18:42
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    Fındık, çay, gübre ve mazot desteği ne zaman yatacak? e-devlet ÇİFTÇİ DESTEK sorgulama ekranı! Tarımsal destek ödemesi ayın kaçında yapılacak?

    Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Binlerce kişi ise çiftçi destek ödemesi ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, fındık, çay, gübre, mazot desteği ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fındık, çay, gübre ve mazot desteği ne zaman yatacak?

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi

    NİSAN 2023 TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE HANGİ TARİHTE YATACAK?

    T.C. Kimlik Numarasının son hanesi "0-2" olan üreticilerimizin 31 Mart 2023 saat:18:00'den sonra,

        T.C. Kimlik Numarasının son hanesi "4-6-8" olan üreticilerimizin 7 Nisan 2023 saat:18:00'den sonra,

        Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmış olacaktır.

        BUZAĞI DESTEĞİ YATTI MI?

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 3,4 milyarı afet bölgesinde olmak üzere toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerinin 24 Şubat günü itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz. Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ödemelerin 24 Şubat 2023 günü yapılmaya başlandığını belirterek şöyle konuştu: "2 milyon 520 bin 567 çiftçimize 11 kalemde destekleme ödemesini bugün gerçekleştiriyoruz. 2 milyon 167 bin 958 üreticimize mazot ve gübre kapsamında 12 milyar 508 milyon 946 bin 845 TL, 238 bin 93 üreticimize yem desteği 733 milyon 574 bin 582 TL, 634 yetiştiricimize su ürünleri kapsamında 119 milyon 344 bin 310 TL, 26 bin 329 yetiş anaç koyun keçi desteği kapsamında 191 milyon 991 bin 600 TL, 62 bin 606 yetiştiricimize buzağı desteği kapsamında 127 milyon 6 bin 325 TL, 8 bin 909 yetiştiricimize sürü büyütme desteği kapsamında 57 milyon 952 bin TL, 9 bin 993 yetiş arıcımıza 36 milyon 615 bin TL destek sunuldu." açıklamasında bulundu.

        ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Karar kapsamında 2023 üretim yılında sertifikalı tohum desteği ürün gruplarına göre dekar başına 8 TL ile 200 TL arasında değişen miktarlarda belirlendi. Hayvansal üretimin desteklenmesi çerçevesinde yem bitkileri yetiştiricilerine yılık olarak dekar başına 40 TL ile 150 TL arasında değişen miktarlarda destek sağlanacak. Kararla ayrıca, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri ile su ürünleri üretimine yönelik destekler de belirlendi.

        Çiftlik muhasebe veri ağı sistemine katılım desteği kapsamında 2021 yılında kayıt altına alınan 6 bin işletme için işletme başına 600 TL ödenmesi öngörülüyor. Destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2022 ve 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Karar, bu yılbaşından geçerli olmak üzere 20 Ekim günü yürürlüğe girdi.

        Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 15 lira destek verilecek.

            İyi tarım uygulamaları desteği de kategorilerine göre dekar başına 10 ile 150 lira arasında değişecek. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 200 lira ödenecek.

            Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödenecek. Katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekara 20 lira destekleme ödemesi yapılacak. Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 lira destek verilecek. Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek destekler de tespit edildi.

            Bu kapsamda kilogram başına yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, nohut ve mercimeğe 50 kuruş, kütlü pamuğa 110 kuruş, soyaya 60 kuruş, kanolaya 80 kuruş, aspire 55 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltiğe 10 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş, yaş çaya 30 kuruş ve dane zeytine 15 kuruş destek sağlanacak.

            Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ilave yüzde 50 destek ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

            Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havza dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen ürünlere mazot, gübre, fark ödemesi, yurt içi sertifikalı tohum kullanım, yem bitkileri ve fındık alan bazlı gelir desteği verilmeyecek.

            Desteklemelerden, ÇKS'de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.
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            Haberler Ekonomi Fındık, çay, gübre ve mazot desteği ne zaman yatacak? e-devlet ÇİFTÇİ DESTEK sorgulama ekranı! Tarımsal destek ödemesi ayın kaçında yapılacak?
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