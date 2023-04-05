Fındık, çay, gübre ve mazot desteği ne zaman yatacak? e-devlet ÇİFTÇİ DESTEK sorgulama ekranı! Tarımsal destek ödemesi ayın kaçında yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi
NİSAN 2023 TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE HANGİ TARİHTE YATACAK?
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi "0-2" olan üreticilerimizin 31 Mart 2023 saat:18:00'den sonra,