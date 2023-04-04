Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi yapılan duyuru sonrasında araştırılmaya başlandı. Özellikle yatırımcılar ECZYT temettü ödemesi ne zaman yatar sorusunu merak ediyor. Peki, Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman? Eczacıbaşı temettü ödeme tutarı ne kadar? İşte detaylar...
ECZACIBAŞI TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı (ECZYT), kar payı dağıtımına ilişkin aldığı Yönetim Kurulu Kararı'na göre, hisse başına 1,70 TL tutarında temettü ödeyecek.
ECZACIBAŞI TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Nisan 2023 olarak açıklanırken, pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih ise 2 Mayıs 2023 olarak belirtildi.