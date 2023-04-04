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    • Ekonomi
    • 04.04.2023 20:56
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    • 04.04.2023 20:56
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    7500 TL emekli maaşı Resmi Gazetede yayımlandı mı? NİSAN 2023 zamlı emekli maaşı ÖDEME TARİHLERİ! SSK, Bağkur, 4C ayın kaçında maaş alacak?

    7.500 TL emekli maaşı ne zaman yatacak sorusu milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı ve kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ödemeleri ise ödeme tarihleri genellikle kimlik numarasının son rakamına göre belirlenir. Peki zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    7500 TL emekli maaşı Resmi Gazetede yayımlandı mı?

    Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak sorusu emeklilerin en sık arattıkları arasında yer alıyor. İşte emekli maaş ödeme takvimi...

    7500 TL EMEKLİ MAAŞLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

    En düşük emekli maaşını 5 bin 500 liradan 7500 TL'ye çıkaran kanun teklifi TBMM'de kabul edilmişti. Milyonlarca emeklinin maaşını 7 bin 500 liraya çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

    ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli maaşı ödemeleri Nisan ayı ortasında başlayacak ve tahsis numarasına göre yapılacak.

        4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alacaklar.

        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        4C MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Doğum tarihleri - Ay

        00-40 (dahil) arasında olanlar 1. gününde

        41-46 (dahil) arasında olanlar 2. gününde

        47-49 (dahil) arasında olanlar 3. gününde

        50-53 (dahil) arasında olanlar 4. gününde

        54-99 (dahil) arasında olanlar 5. gününde
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        Haberler Ekonomi 7500 TL emekli maaşı Resmi Gazetede yayımlandı mı? NİSAN 2023 zamlı emekli maaşı ÖDEME TARİHLERİ! SSK, Bağkur, 4C ayın kaçında maaş alacak?
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