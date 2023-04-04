7500 TL emekli maaşı Resmi Gazetede yayımlandı mı? NİSAN 2023 zamlı emekli maaşı ÖDEME TARİHLERİ! SSK, Bağkur, 4C ayın kaçında maaş alacak?

7500 TL EMEKLİ MAAŞLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

En düşük emekli maaşını 5 bin 500 liradan 7500 TL'ye çıkaran kanun teklifi TBMM'de kabul edilmişti. Milyonlarca emeklinin maaşını 7 bin 500 liraya çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.