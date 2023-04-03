Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu: "Zigana Tüneli'ni hizmete açacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) düzenlenen 73'üncü Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tüm birimleriyle depremin ilk gününden itibaren bölgede kritik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "AFAD ile koordineli çalışarak bugüne kadar; hava, kara, deniz ve demiryolu olmak üzere 1,5 milyon vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik. Her geçen gün daha da organize olarak ve güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor ve açılan yaraları sarıyoruz. Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Depremin ilk saatlerinde ulaştığımız bölgede çalışmalarımızı, yorulmak bilmeyen bir azimle sürdürüyoruz. Üstümüze düşen ne varsa tamamlayana, afetzedelerimize rahat bir nefes aldırana kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.