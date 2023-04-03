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    • Ekonomi
    • 03.04.2023 11:01
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    • 03.04.2023 11:01
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    Temmuz'da ara zam yapılacak mı? ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI SON DAKİKA? Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman?

    Asgari ücrete zam var mı, yapılacak mı, ne zaman sorusu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in son dakika açıklaması sonrası internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i AK Parti'de kabul edecek. Görüşme öncesi Vedat Bilgin'in asgari ücrete zam açıklaması milyonlarca çalışanı heyecanlandırdı. İşte Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman? Temmuz'da ara zam yapılacak mı? sorularının yanıtları...

    ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI SON DAKİKA?

    Son dakika... Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı merak edilirken flaş gelişmeler peş peşe yaşandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 'Asgari ücrete zam olacak mı? sorusunu yanıtladı. Peki Asgari ücrete zam var mı son dakika? Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman? Temmuz'da ara zam yapılacak mı? İşte detaylar...

    TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI, YAPILACAK MI?

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Temmuz'da ayında asgari ücrete zam var." dedi.

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA ODU!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

    Emekli ikramiyesine 2 bin TL artış öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

    En düşük emeklli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:

    "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

        EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

        Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmişti.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ayrıca;

        "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak." açıklamasında bulundu.
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        Amerika’ya ders vermek lazım
        Haberler Ekonomi Temmuz'da ara zam yapılacak mı? ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI SON DAKİKA? Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman?
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