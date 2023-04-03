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    • Ekonomi
    • 03.04.2023 15:34
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    • 03.04.2023 15:34
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    22, 24 ayar, gram, ons, .tam, yarım, harem altın... Yatırım için hangi altın alınmalı? En karlı altın yatırımı hangisi?

    Yatırım amaçlı hangi altın alınmalı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Altınlarını bozdurmak isteyenler zarar etmeden en karlı yöntemi araştırıyorlar. Bu nedenle altın satın alırken işçilik olmamasına ve birçok detaya dikkat etmek gerekir. Peki, yatırım için hangi altın alınmalı? İşte en karlı yatırım araçları...

    takvim.com.tr
    Yatırım için hangi altın alınmalı?

    Altına yatırım yapmak isteyenler en karlı altın yatırımını merak ediyor. İşte detaylar...

    ALTIN BOZDURMADA 2 ÇEŞİT VARDIR:

    1) İşçilikli Altın

    2) İşçiliksiz Altın

    BU ALTINLARI ALANLAR ZARAR ETMİYOR!

    24 ayar altın, külçe altın ve gram altınlar ile yatırım yapanlar, altınlarını bozdurdukların da zarara uğrama olasılıkları çok düşüktür.

        ALTININ EN SAF HALİ 24 AYAR

        Gram altın 22 ayar ve 24 ayar olarak satılabilecek özelliklere sahiptir. Altının en saf halinin 24 ayar olduğu unutulmamalıdır. Bu ayardaki seviyeler düşmeye başladıkça altın esnekliğini yitirir.

        ALTIN YATIRIMI İÇİN ÇEYREK Mİ BİLEZİK Mİ?

        Altına yatırım yapmak istiyorsanız çeyrek, yarım, Cumhuriyet ya da bilezik de alabilirsiniz. Fakat bu tür altınlarda altın değerine ek olarak işçilik maliyeti yer alır. Maliyet altının fiyatını %10 oranında olması gerekenden daha tepeye çıkabilir.

        İŞÇİLİK MALİYETİNİ DİKKATE ALMALISINIZ

        İşçilik maliyetini daha az ödemek için iki çeyrek satın almak yerine bir yarım altın ya da iki yarım almayı değil tam altın almayı tercih edebilirsiniz. Bilezik satın almak isterseniz, düşük işçilik maliyetine sahip düz bilezikleri kullanabilirsiniz.

            ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

            -Takı olarak altın alırken TSE belgesi aramalısınız.

            -Alacağınız altının üzerindeki ayarına, imalatçı firmanın veya kuyumcunun patent damgasına bakınız.

            -Aldığınız altının mutlaka faturasını alınız.

            -Altın satın alırken, altının gram olarak ağırlığını, gram fiyatını ve gram işçiliğini öğreniniz. Gerekirse yapılan hesabı birde siz kontrol ederek sağlamasını yapınız.

            -Aldığınız altına ne kadar işçilik ödediğinizi öğrendiğinizde, ileride satmak durumunda kaldığınızda hangi oranda fiyat düşüleceğini bilirsiniz.

            -Takı şeklindeki altınlarda takının modeline göre işçiliği değişiktir. Genelde en basit altın takının işçiliği, 24 ayar altının gram fiyatının ¼' ü kadar ,en özel takının işçiliği ise 24 ayar altının gram fiyatına eşit olur.

            -Tasarruf amaçlı altın almak istiyorsanız, Cumhuriyet Altınlarını veya işçiliği az olan 22 ayar bilezik şeklindeki altınları tercih ediniz.

            -Altını tanıdığınız ve güven duyduğunuz kuyumcudan alınız.

            -Cumhuriyet Altını alırken de; altının baskısının net olmasına, eğer kulpsuz ise, renginin kızıla yakın olmasına dikkat ediniz. Kulplu olan veya kulplu iken kulpu daha sonra çıkartılan altınlar, kulpsuz altına göre daha sarıya bakan renkte olur.

            -Osmanlı Altınlarını ( son altı padişahın altınlarının alım satımı serbesttir. Sultan Aziz, Sultan mecid, Sultan Murad, Sultan Hamid, Sulan Reşat, Sultan Vahid) alırken daha dikkatli olmanız gerekir. Bu altınlar en az 80-100 yıl öncesinde tedavüle çıktıklarından günümüze kadar çoğu kulplu halde bulunur. Bu nedenle kulpsuz olanları daha değerlidir.

            -Sultan Reşat Altınları halkımız tarafından daha çok tutulduğundan geçmiş yıllarda taklitleri o derece fazla yapılmıştır. Bu nedenle Osmanlı Altınlarından Sultan Reşat altını alırken daha titiz olmalısınız.
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            Haberler Ekonomi 22, 24 ayar, gram, ons, .tam, yarım, harem altın... Yatırım için hangi altın alınmalı? En karlı altın yatırımı hangisi?
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