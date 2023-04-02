TOGG T10X kurayı kazananlar ne zaman teslim alacak? TOGG ne zaman teslim edilecek 2023? Teslimat iptal edilirse ne olacak?

Yerli otomobil TOGG için teslim tarihleri araştırılmaya başlandı. Yapılacak çekiliş sonrasında, T10X modeli kazananlara teslim edilecek. T10X için 177 bin 467 ön sipariş alınmıştı. Peki, TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG T10X kurayı kazananlar ne zaman teslim alacak? İşte merak edilenler...
TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.
TOGG T10X TESLİMATI NE ZAMAN YAPILACAK?
Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, T10X'e gösterilen ilgiye teşekkür ederek, satış adetlerinin ne kadar sürede gerçekleştiğine ilişkin bilgi verdi.