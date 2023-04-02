Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Nisan ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kira hesaplama 2023!

Nisan ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranı hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, TÜİK TEFE TÜFE Nisan iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...
MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLAMA TARİHİ
Yılın üçüncü ayı olan mart enflasyon oranı 3 Nisan saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.