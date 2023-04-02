Mart ayı enflasyon yüzde kaç oldu 2023? 3 aylık veriyle Memur emekli maaş enflasyon farkı ne kadar oldu? TÜİK Mart ayı enflasyon sonucu...

TÜİK tarafından her ayın ilk günlerinde bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor.Dolayısıyla milyonlarca kişi "Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2022 Mart TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları belli oldu mu?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son dakika gelişmeler...
MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Mart ayına ait enflasyon rakamları da 3 Nisan Pazartesi günü belli olacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
2023 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.