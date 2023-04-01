Temmuz'da ara zam yapılacak mı? ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI SON DAKİKA? Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman?

Son dakika... Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı merak edilirken flaş gelişmeler peş peşe yaşandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 'Asgari ücrete zam olacak mı? sorusunu yanıtladı. Peki Asgari ücrete zam var mı son dakika? Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman? Temmuz'da ara zam yapılacak mı? İşte detaylar...
TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI, YAPILACAK MI?
Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Temmuz'da ayında asgari ücrete zam var." dedi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA ODU!
Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Emekli ikramiyesine 2 bin TL artış öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
En düşük emeklli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:
"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.