Nisan ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 1,2,3 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

Nisan ayının gelmesiyle birlikte gözler evde bakım maaşlarının yatacağı tarihe çevrildi. Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. İşte, 1,2,3 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!