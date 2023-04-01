Nisan ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 1,2,3 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

Nisan ayının gelmesiyle birlikte gözler evde bakım maaşlarının yatacağı tarihe çevrildi. Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. İşte, 1,2,3 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!
NİSAN AYI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır Nisan ayı ödemelerinin 15 Nisan itibarıyla başlaması bekleniyor.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.