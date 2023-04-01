Mart ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu 2023? Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı?

Nisan ayına az bir zaman kala enflasyon verileri hakkında aramalar hız kazandı. TÜİK tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan oranlar birçok konuda belirleyici etken oluyor. Öte yandan Nisan ayı için kira artış oranı da belirlenmiş olacak. Peki, Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mart ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu 2023? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte detaylar...