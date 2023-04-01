Asgari ücrete ara zam ne kadar? Temmuz 2023 zamlı asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücretliye maaş hesabı...

Asgari ücrete ara zam hakkında araştırmalar hızlandı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, milyonlara müjdeli haberi verdi. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam geleceğini Peki, asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI
Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE SİNYAL VERMİŞTİ
Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız." mesajını vermişti.