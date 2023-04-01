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    • Ekonomi
    • 01.04.2023 08:30
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    • 01.04.2023 08:30
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    Asgari ücrete ara zam ne kadar? Temmuz 2023 zamlı asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücretliye maaş hesabı...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret için ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin yapılan tartışmalara son noktayı koydu. 1 Temmuz 2023 tarihinde asgari ücrete ara zam geliyor! İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Asgari ücrete ara zam ne kadar? Temmuz’da geliyor!

    Asgari ücrete ara zam hakkında araştırmalar hızlandı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, milyonlara müjdeli haberi verdi. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam geleceğini Peki, asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI

    Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.

    DAHA ÖNCE SİNYAL VERMİŞTİ

    Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız." mesajını vermişti.

        GÜNCEL ASGARİ ÜCRET

        Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

        ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Asgari ücret ara zam için tahminler yürütülmeye başlandı. Uzmanlar tarafından 11.050 TL rakamı ortaya atıldı. Bunun dışında hesapta 11.500, 10.500 TL gibi tahminler yer alıyor.

        Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
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        Haberler Ekonomi Asgari ücrete ara zam ne kadar? Temmuz 2023 zamlı asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücretliye maaş hesabı...
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