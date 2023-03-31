Nisan ayına az bir zaman kala enflasyon verileri hakkında aramalar hız kazandı. TÜİK tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan oranlar birçok konuda belirleyici etken oluyor. Öte yandan Nisan ayı için kira artış oranı da belirlenmiş olacak. Peki, Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mart ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu 2023? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte detaylar...
Nisan ayına günler kala enflasyon verileri de gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor.
Buna göre; Mart ayı enflasyon rakamları da 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak. Şubat ayında enflasyon, yıllık yüzde 55,18, aylık yüzde 3,15 olmuştu.
BEKLENTİ ANKETİ SONUCU
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayı sonuçları belli oldu.