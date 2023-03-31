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    • Ekonomi
    • 31.03.2023 16:45
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    • 31.03.2023 16:55
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    EYT maaşları eylülde mi yatacak son dakika? EYT maaşları eylüle mi ertelendi, ne zaman yatacak? 2023 SGK MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

    Nisan ayının gelmesiyle birlikte, EYT maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar, emekli maaşı ödeme tarihlerini tahsis numarasına göre öğrenecek. Peki, EYT maaşları eylülde mi yatacak son dakika? EYT maaşları eylüle mi ertelendi, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT maaşları eylülde mi yatacak son dakika?

    EYT'liler maaşlarının yatacağı günü merakla araştırıyor. Bazı haber kaynaklarında maaşların eylüle ertelendiği iddiası dolaşıyor. Peki, EYT maaşları eylülde mi yatacak son dakika? EYT maaşları eylüle mi ertelendi, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    EYT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, GECİKECEK Mİ?

    Emeklilik başvuruları normal şartlarda 2 haftada sonuçlanıyor, ancak EYT kapsamında emeklilik başvurusunda bulunan kişi sayısı 1,5 milyonu bulunca ilk aylık ödemesinde gecikmeler söz konusu olacak. İlk aylıklar ne zaman ödenirse ödemeler 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

    Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT'liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.

    SK ve Bağ-Kur'luların nisanda aylık almaları için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

    Bu sebeple eylüle ertelendiği bilgisi doğru değildir...

        EYT MAAŞLARI NE ZAMAN BAĞLANACAK?

        EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı.

        Hak sahipleri, 3 Mart itibarıyla emeklilik için müracaata başladı. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor. Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek.



        Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aybaşından itibaren aylıklar ödeniyor.

        Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkiliyor.

        SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

        İLK MAAŞLAR 1 NİSAN'DAN İTİBAREN ÖDENECEK

        31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.

        e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.
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        Haberler Ekonomi EYT maaşları eylülde mi yatacak son dakika? EYT maaşları eylüle mi ertelendi, ne zaman yatacak? 2023 SGK MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!
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