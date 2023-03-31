EYT maaşları eylülde mi yatacak son dakika? EYT maaşları eylüle mi ertelendi, ne zaman yatacak? 2023 SGK MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!





Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aybaşından itibaren aylıklar ödeniyor.



Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkiliyor.



SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.