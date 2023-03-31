Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi yapılan duyuru sonrasında araştırılmaya başlandı. Özellikle yatırımcılar ECZYT temettü ödemesi ne zaman yatar sorusunu merak ediyor. Peki, Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman? Eczacıbaşı temettü ödeme tutarı ne kadar? İşte detaylar...