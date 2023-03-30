ÇAYKUR, Mart ayı yaş çay bedeli ödemeleri araştırılmaya başladı. Ödemelerden faydalanan vatandaşlar "Çaykur yaş yaş parası yattı mı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ödemeler banka hesaplarına aktarılıyor. İşte detaylar...
YAŞ ÇAYDA FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ
Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği, belirlenen havzalarda Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar" ile tespit edilen ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yapılacak.
Yetiştiricilere, 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 500 lira destek sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar için ilave 200 lira destek verilecek.
"2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.