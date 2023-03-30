Şeker Finansal Kiralama A.Ş. yatırımcılarına temettü vereceğini açıkladı. Şirket yatırımcıları pay başı net olarak 0,1772466 TL ödeme alacak. Peki, SEKFK temettü ödemesi ne zaman? SEKFK temettü ödeme tarihi hangi gün? İşte detaylar...
2023 SEKFK TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
SEKFK hissesinin yatırımcıları temettü haberi sonrasında net olarak pay başına 0,1772466 TL ödeme alacaklar. Şirket temettü ödemelerini 31 Mart tarihinde yapılacak genel kurul toplantısı sonrasında yapması bekleniyor.
SEKFK HİSSESİ NE KADAR OLDU ?
Borsa İstanbul haftalık kapanışa hazırlanırken SEKFK hissesi temettü haberi sonrası, 8,85 TL den fiyatlandırılmaktadır. Geçen haftaya göre temettü haberi sonrasında SEKFK hissesinin toparlanmaya başladığı görülmektedir.