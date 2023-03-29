TOGG T10X teslim tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Peki, TOGG ne zaman teslim edilecek 2023? TOGG T10X kurayı kazananlar ne zaman teslim alacak? Teslimat iptal edilirse ne olacak? İşte detaylar...
TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.
Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.
TOGG T10X TESLİMATI NE ZAMAN YAPILACAK?
Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, T10X'e gösterilen ilgiye teşekkür ederek, satış adetlerinin ne kadar sürede gerçekleştiğine ilişkin bilgi verdi.