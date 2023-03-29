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    • Ekonomi
    • 29.03.2023 08:02
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    • 29.03.2023 08:02
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    Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Nisan ayı kira artış oranı ne oldu? Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023?

    TÜİK her ayın ilk günlerinde enflasyon rakamlarını açıklamaya devam ediyor. Henüz Mart ayı enflayson rakamları ve Nisan ayı kira artış oranı hakkında açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...

    takvim.com.tr
    Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon verileri hakkında aramalar hız kazandı. Kira artışı başta olmak üzere, maaşlar üzerinde artış etkisi olan enflasyon için gözler gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Mart ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 3 aylık enflasyon farkı ve oranı da netlik kazanacak. Peki; Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Nisan ayı kira artış oranı ne oldu? İşte detaylar...

    MART AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

    Henüz mart ayı enflayson rakamları ve Nisan ayı kira artış oranı hakkında açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir... Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.

    Kiraya zam ne kadar olacak?

    TÜİK verilerine göre, TÜFE şubat ayında yüzde 3,15 artış gerçekleştirdi.

    Yıllık bazda TÜFE yüzde 57,68'den yüzde 55,18'e geriledi.

    Yurt içi ÜFE şubatta yüzde 1,56 artarken, yıllık bazda 76,61 oldu.

    MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

    TÜİK tarafından açıklanan iki aylık ortalamalara göre Mart ayı kira artış oranı %71,83 olarak belirlendi.

        2023 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

        Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2023

        TÜFE Kira Artış Oranı: %71,83

        Kira Artış Tutarı: 7.183,00 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 17.183,00 TL

        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 206.196,00 TL

        KONUTLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI

        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

        KONUT ÖRNEK HESAP

        Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2023

        Girdiğiniz Artış Oranı: %25

        Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL
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        Emlak Konut
        Haberler Ekonomi Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Nisan ayı kira artış oranı ne oldu? Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023?
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