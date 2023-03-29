Çaykur işçi alımı için aramalar yoğunlaştı. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden de yapılabilecek mevsimlik işçi başvuruları 3 Nisan'a kadar sürecek. Peki, İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? 1365 ÇAYKUR işçi alımı kadroları neler? Hangi illerde alımlar yapılacak? İşte detaylar...