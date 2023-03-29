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    BES’te kalana ucuz kredi

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilecek.

    BES’te kalana ucuz kredi
    Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcıların finansman ihtiyaçları sebebi ile sözleşmelerini sonlandırmak yerine BES birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmesini sağlayacak sistem hayata geçirildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

    28 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
    28 Eylül 2023 tarihinden sonra BES'te birikimi bulunan katılımcılar, bankalardan kullanacakları krediler için ilgili BES sözleşmesinden kaynaklı alacaklarını kredi süresiyle sınırlı olmak üzere bankaya devredebilecek ve ihtiyaçları olan finansmana daha rahat erişim sağlayabilecek. Bu süre içerisinde BES birikimi başka şirkete devredilmeyecek.

    NE KADAR SÜRECEK?
    Alacağın     devri sözleşmesine konu kredi borcu ödendiğinde alacağın devri sözleşmesi sona erecek. Kredi borcu ödenmediğinde ise emeklilik sözleşmesinin sonlandırılması suretiyle banka kalan borç tutarını devredilen alacaktan tahsil edecek.
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    Emlak Konut
    Haberler Ekonomi BES’te kalana ucuz kredi
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