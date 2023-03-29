Başkan Erdoğan duyurdu! Elektriğe %15 indirim! Elektrik ne kadar olacak? 300,400,500 TL fatura ne kadara düşecek?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. ELektriğe %15 indirim müjdesi ise büyük ilgi çekti. İşte elektrik faturasına indirim hakkında tüm detaylar...
ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA İNDİRİM MÜJDESİ!
Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız. Elektrikte tüm abone gruplarında yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerimiz kullandığı doğal gaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapıyoruz."
300 TL GELEN FATURA NE KADARA DÜŞECEK?
300 TL gelen fatura 255 TL'ye düşecek.