Başkan Erdoğan duyurdu! Elektriğe %15 indirim! Elektrik ne kadar olacak? 300,400,500 TL fatura ne kadara düşecek?

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA İNDİRİM MÜJDESİ!

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız. Elektrikte tüm abone gruplarında yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerimiz kullandığı doğal gaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapıyoruz."