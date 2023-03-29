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    • Ekonomi
    • 29.03.2023 16:53
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    • 29.03.2023 16:53
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    Akbank temettü ödemesi ne zaman? Temettü veren bankalar listesi! 2023 AKBNK TEMETTÜ ne zaman hesaba geçecek?

    Akbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda dağıtılacak kar payına ilişkin bilgilendirme yapıldı.Peki, Akbank temettü ödemesi ne zaman? Akbank temettü tarihi belli m? Akbank temettü ne zaman hesaba geçecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Akbank temettü ödemesi ne zaman?

    Akbank temettü ödeme tarihi merak ediliyor! Akbank Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmek üzere toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 173'ü olan 8 milyar 996 milyon liranın nakit brüt kar payı olarak dağıtılmasına karar verildiği bildirildi.İşte Akbank temettü ödeme tarihi...

    AKBANK TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

    Akbank'ın 4. çeyrek finansal verilerine göre 2022 yılında 60,02 milyar TL kâr elde etti. Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada 30 Mart 2023 tarihi itibariyle hisse başına net 1.55 TL temettü dağıtacağını bildirdi. Hissenin son fiyatına (15,96 TL – 24 Şubat 2023) göre temettü verimi ise 9,71% olarak belirlendi.

    İşte 2023'te yüksek verimle temettü ödemesi yapacak bankalar:

    52.74 milyar TL net kâr elde eden Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 20 Mart'ta 8,08% pay başı net 0.84 TL temettü dağıttı.

        60.02 milyar TL net kâr elde eden Akbank (AKBNK) 30 Mart'ta 9,71% verimle, pay başı net 1,55 TL temettü dağıtacak.

        61.59 milyar TL net kâr elde eden İş Bankası (ISCTR) 3 Nisan'da 7,83% verimle, pay başı net 0,83 TL temettü dağıtacak.

        58.28 milyar TL net kâr elde eden Garanti Bankası (GARAN) 7,35% verimle 1.88 TL temettü dağıtacak. (Tarih Netleşmedi)
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        Emlak Konut
        Haberler Ekonomi Akbank temettü ödemesi ne zaman? Temettü veren bankalar listesi! 2023 AKBNK TEMETTÜ ne zaman hesaba geçecek?
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