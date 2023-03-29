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    • Ekonomi
    • 29.03.2023 13:36
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    • 29.03.2023 13:36
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    28-31 Mart 2023 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! FMIZP, BRISA temettü ödeyecek! FMZP, BRISA temettü ödemesi ne zaman? Yatırımcılara müjde! Tarih verildi...

    Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri merak ediliyor. İşte martayı temettü ödeme takvimi...

    takvim.com.tr
    FMIZP, BRISA temettü ödeyecek!

    Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) ve Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP), temettü ödeyeceğini duyurdu. Yatırımcılara verilen haber sonrası en sık aratılanlar arasında temettü ödeme takvimi yer aldı. Peki, FMZP temettü ödemesi ne zaman? BRISA temettü tarihi ne zaman? İşte detaylar...

    FMZP VE BRIS'DAN TEMETTÜ MÜJDESİ!

    Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA), 1.098.420.750 TL tutarında temettü dağıtacağını açıkladı. BRİSA kaynakları, ödenmiş sermayeye bölünerek hesap edilen bedelsiz potansiyeli yüzde 964,3 olarak açıklandı. Şirket bilanço verilerini açıklamasının ardından temettü dağıtacağını yatırımcıları ile paylaştı. BRİSA, brüt toplam 1.098.420.750 TL temettü dağıtacak.

    BRİSA TEMETTÜ NE ZAMAN DAĞITILACAK ?

    BRISA, 29 Mart 2023 tarihinde temettü dağıtımı yapacağını açıkladı. Şirket, hisse başına brüt 3,60 TL, hisse başına net 3,24 TL temettü dağıtacağını yatırımcısı ile paylaşıldı ancak yatırımcının en çok merak ettiği sorulardan biri de hesaplara ne zaman geçeceği oldu. Yapılan temettü ödemesinden sonraki 2 gün içerisinde yatırımcıların hesabına geçeceği bildirildi.

        FMZP TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

        FMIZP, 28 Mart 2023 tarihinde temettü dağıtımını gerçekleştirmeye başladı. Şirket, hisse başına brüt 1.46 TL, hisse başına net 1.3143 TL temettü dağıtacağını duyurdu.

        28-31 MART TEMETTÜ TAKVİMİ

        28 Mar
        ANHYT - 1.0465₺ (%5.59)


        28 Mar
        FMIZP - 1.3143₺ (%1.01)

        29 Mar
        BRISA - 3.2400₺ (%5.69)


        29 Mar
        KORDS - 0.2637₺ (%0.36)
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            Emlak Konut
            Haberler Ekonomi 28-31 Mart 2023 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! FMIZP, BRISA temettü ödeyecek! FMZP, BRISA temettü ödemesi ne zaman? Yatırımcılara müjde! Tarih verildi...
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