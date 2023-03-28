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    • Ekonomi
    • 28.03.2023 08:00
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    • 28.03.2023 08:00
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    Gazi maaşları ne kadar oldu 2023? Şehit ve gazi yakınları maaşlarına zam gelecek mi? Gazi maaşlarına zam geldi mi son dakika?

    Gazi maaşları hakkında son dakika açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkaracağız." açıklamasında bulundu. Peki, Gazi maaşları ne kadar oldu 2023? Şehit yakınları maaşlarına zam gelecek mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Gazi maaşları ne kadar oldu 2023?

    Gazi maaşları hakkında son dakika açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkaracağız." açıklamasında bulundu. Peki, Gazi maaşları ne kadar oldu 2023? Şehit yakınları maaşlarına zam gelecek mi? İşte detaylar...

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada gazilere ödenen aylık ücretin asgari ücret seviyesine çıkartıldığını duyurdu.

    "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz.

        Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır. " ifadelerini kullandı.

        Böylelikle gazi maaşları 8.500 TL'ye yükselmiş olacak...
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        Haberler Ekonomi Gazi maaşları ne kadar oldu 2023? Şehit ve gazi yakınları maaşlarına zam gelecek mi? Gazi maaşlarına zam geldi mi son dakika?
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